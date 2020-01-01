Токеномика Shibussy (SHIBUSSY)

Токеномика Shibussy (SHIBUSSY)

Откройте для себя ключевую информацию о Shibussy (SHIBUSSY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Shibussy (SHIBUSSY)

SHIBUSSY is a community-driven memecoin project built on the Base blockchain. It serves as a cultural symbol for individuals navigating the crypto space, emphasizing transparency, collaboration, and decentralization. With a focus on memes, education, and empowerment, SHIBUSSY redefines crypto narratives, fostering a supportive and inclusive community for all tired, like-minded individuals. By fostering a community of support and education, the project aims to build a community of trust and authenticity, where holders can actively take part in the future of the project.

Официальный сайт:
https://www.shibussy.com
Whitepaper:
https://www.shibussy.com#whitepaper

Токеномика и анализ цен Shibussy (SHIBUSSY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shibussy (SHIBUSSY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 43,52K
$ 43,52K$ 43,52K
Общее предложение:
$ 45,09B
$ 45,09B$ 45,09B
Оборотное предложение:
$ 45,09B
$ 45,09B$ 45,09B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 43,52K
$ 43,52K$ 43,52K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Shibussy (SHIBUSSY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Shibussy (SHIBUSSY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHIBUSSY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHIBUSSY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIBUSSY, изучите текущую цену SHIBUSSY!

Прогноз цены SHIBUSSY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.