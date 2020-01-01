Токеномика Shibussy (SHIBUSSY) Откройте для себя ключевую информацию о Shibussy (SHIBUSSY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shibussy (SHIBUSSY) SHIBUSSY is a community-driven memecoin project built on the Base blockchain. It serves as a cultural symbol for individuals navigating the crypto space, emphasizing transparency, collaboration, and decentralization. With a focus on memes, education, and empowerment, SHIBUSSY redefines crypto narratives, fostering a supportive and inclusive community for all tired, like-minded individuals. By fostering a community of support and education, the project aims to build a community of trust and authenticity, where holders can actively take part in the future of the project. Официальный сайт: https://www.shibussy.com Whitepaper: https://www.shibussy.com#whitepaper Купить SHIBUSSY сейчас!

Токеномика и анализ цен Shibussy (SHIBUSSY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shibussy (SHIBUSSY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,52K $ 43,52K $ 43,52K Общее предложение: $ 45,09B $ 45,09B $ 45,09B Оборотное предложение: $ 45,09B $ 45,09B $ 45,09B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,52K $ 43,52K $ 43,52K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Shibussy (SHIBUSSY)

Токеномика Shibussy (SHIBUSSY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shibussy (SHIBUSSY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIBUSSY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIBUSSY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIBUSSY, изучите текущую цену SHIBUSSY!

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