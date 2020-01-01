Токеномика ShibCEO (SHIBCEO) Откройте для себя ключевую информацию о ShibCEO (SHIBCEO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ShibCEO (SHIBCEO) What is SHIB CEO? SHIB CEO is a decentralized meme coin that leverages blockchain technology to create a unique Meme coin that is designed to drive long-term adoption and growth. Platform is powered by the SHIBCEO token, which is used to incentivize community engagement and promote a self sustaining ecosystem. Why is SHIB CEO unique? SHIB CEO is a unique and innovative project that combines the power of memes, social media, and blockchain technology. With a strongteam, innovative features, and a powerful brand, team believes that SHIB CEO has the potential to become a leading player in the blockchain industry. Официальный сайт: https://shibceo.com/ Whitepaper: https://shibceo.com/whitepaper.pdf Купить SHIBCEO сейчас!

Токеномика и анализ цен ShibCEO (SHIBCEO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ShibCEO (SHIBCEO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420 000,00T $ 420 000,00T $ 420 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 105,72K $ 105,72K $ 105,72K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000000000251721 $ 0,000000000000251721 $ 0,000000000000251721 Узнайте больше о цене ShibCEO (SHIBCEO)

Токеномика ShibCEO (SHIBCEO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ShibCEO (SHIBCEO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIBCEO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIBCEO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIBCEO, изучите текущую цену SHIBCEO!

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