Токеномика ShibCEO (SHIBCEO)

Токеномика ShibCEO (SHIBCEO)

Откройте для себя ключевую информацию о ShibCEO (SHIBCEO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ShibCEO (SHIBCEO)

What is SHIB CEO?

SHIB CEO is a decentralized meme coin that leverages blockchain technology to create a unique Meme coin that is designed to drive long-term adoption and growth. Platform is powered by the SHIBCEO token, which is used to incentivize community engagement and promote a self sustaining ecosystem.

Why is SHIB CEO unique?

SHIB CEO is a unique and innovative project that combines the power of memes, social media, and blockchain technology. With a strongteam, innovative features, and a powerful brand, team believes that SHIB CEO has the potential to become a leading player in the blockchain industry.

Официальный сайт:
https://shibceo.com/
Whitepaper:
https://shibceo.com/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен ShibCEO (SHIBCEO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ShibCEO (SHIBCEO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 420 000,00T
$ 420 000,00T$ 420 000,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 105,72K
$ 105,72K$ 105,72K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,000000000000251721
$ 0,000000000000251721$ 0,000000000000251721

Токеномика ShibCEO (SHIBCEO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ShibCEO (SHIBCEO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHIBCEO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHIBCEO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIBCEO, изучите текущую цену SHIBCEO!

Прогноз цены SHIBCEO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.