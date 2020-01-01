Токеномика Selen Ai (SELEN)
Информация о Selen Ai (SELEN)
Selen AI is an AI-powered platform on Solana, designed to enhance crypto trading and liquidity management for retail traders and token issuers. It integrates advanced tools into a user-friendly interface, enabling real-time decision-making without requiring deep technical expertise.
Key features include a Volume-Sniping Engine for detecting and executing trades on liquidity surges, AI-driven copy-trading on Solana’s Zeta perpetual markets, and a Volume-Booster for market-making to improve order book depth. Additional tools like the New-Token Sniper and AI Pools-Filter use predictive models to identify high-potential tokens and low-risk liquidity pools.
The SELEN token is used for accessing premium features, paying transaction fees, and participating in future DAO governance. Built-in risk management, including VaR caps and max-drawdown halts, ensures safer trading. Selen AI leverages time-series transformers and low-latency execution to provide precise, automated trading and liquidity strategies, making professional-grade tools accessible to all users.
Токеномика и анализ цен Selen Ai (SELEN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Selen Ai (SELEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Selen Ai (SELEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Selen Ai (SELEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SELEN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SELEN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SELEN, изучите текущую цену SELEN!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.