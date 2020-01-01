Токеномика Selen Ai (SELEN) Откройте для себя ключевую информацию о Selen Ai (SELEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Selen Ai (SELEN) Selen AI is an AI-powered platform on Solana, designed to enhance crypto trading and liquidity management for retail traders and token issuers. It integrates advanced tools into a user-friendly interface, enabling real-time decision-making without requiring deep technical expertise.

Key features include a Volume-Sniping Engine for detecting and executing trades on liquidity surges, AI-driven copy-trading on Solana’s Zeta perpetual markets, and a Volume-Booster for market-making to improve order book depth. Additional tools like the New-Token Sniper and AI Pools-Filter use predictive models to identify high-potential tokens and low-risk liquidity pools.

The SELEN token is used for accessing premium features, paying transaction fees, and participating in future DAO governance. Built-in risk management, including VaR caps and max-drawdown halts, ensures safer trading. Selen AI leverages time-series transformers and low-latency execution to provide precise, automated trading and liquidity strategies, making professional-grade tools accessible to all users. Официальный сайт: https://selen.pro/ Whitepaper: https://selen-ai.gitbook.io/whitepaper Купить SELEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Selen Ai (SELEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Selen Ai (SELEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 46.62K $ 46.62K $ 46.62K Общее предложение: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M Оборотное предложение: $ 974.72M $ 974.72M $ 974.72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 47.81K $ 47.81K $ 47.81K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Selen Ai (SELEN)

Токеномика Selen Ai (SELEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Selen Ai (SELEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SELEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SELEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SELEN, изучите текущую цену SELEN!

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