Токеномика SEDUX AI (SEDUX) Откройте для себя ключевую информацию о SEDUX AI (SEDUX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SEDUX AI (SEDUX) SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection. Официальный сайт: https://sedux.live/ Whitepaper: https://seduxai.gitbook.io/sedux.live Купить SEDUX сейчас!

Токеномика и анализ цен SEDUX AI (SEDUX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SEDUX AI (SEDUX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,84K $ 33,84K $ 33,84K Общее предложение: $ 982,09M $ 982,09M $ 982,09M Оборотное предложение: $ 965,31M $ 965,31M $ 965,31M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,43K $ 34,43K $ 34,43K Исторический максимум: $ 0,00193357 $ 0,00193357 $ 0,00193357 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SEDUX AI (SEDUX)

Токеномика SEDUX AI (SEDUX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SEDUX AI (SEDUX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SEDUX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SEDUX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEDUX, изучите текущую цену SEDUX!

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