Токеномика RAKUZA (RKC) Откройте для себя ключевую информацию о RAKUZA (RKC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RAKUZA (RKC) Мы являемся японским маркетплейсом NFT, специализирующимся на анимационном целлулоиде и оригинальных произведений искусства RWA NFT. Официальный сайт: https://rakuza.io/en/ Whitepaper: https://medium.com/@media_39638/about-rkc-utility-token-c1db5084e976 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf976fc699eb81a302a29bac6590d1565e8e5da0d Купить RKC сейчас!

Токеномика и анализ цен RAKUZA (RKC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RAKUZA (RKC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,003 $ 0,003 $ 0,003 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0001443 $ 0,0001443 $ 0,0001443 Узнайте больше о цене RAKUZA (RKC)

Токеномика RAKUZA (RKC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RAKUZA (RKC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RKC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RKC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RKC, изучите текущую цену RKC!

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