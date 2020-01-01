Токеномика Second World Games (SWIO) Откройте для себя ключевую информацию о Second World Games (SWIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Second World Games (SWIO) The primary token powering Second World Games ecosystem: Use, transfer and win SWIO across all Second World Games

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Токеномика и анализ цен Second World Games (SWIO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Second World Games (SWIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,46K $ 10,46K $ 10,46K Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 7,02M $ 7,02M $ 7,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 223,42K $ 223,42K $ 223,42K Исторический максимум: $ 0,255872 $ 0,255872 $ 0,255872 Исторический минимум: $ 0,00148926 $ 0,00148926 $ 0,00148926 Текущая цена: $ 0,00148949 $ 0,00148949 $ 0,00148949 Узнайте больше о цене Second World Games (SWIO)

Токеномика Second World Games (SWIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Second World Games (SWIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWIO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWIO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWIO, изучите текущую цену SWIO!

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