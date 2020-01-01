Токеномика Scout Protocol Token (DEV) Откройте для себя ключевую информацию о Scout Protocol Token (DEV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Scout Protocol Token (DEV) Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space. Официальный сайт: https://scoutgame.xyz/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1xAiP9jS_DOWzjJXHrEXLAkCEAFE1QrInkvMkgGPO2Pk/edit?tab=t.0#heading=h.7mt6tveomd71 Купить DEV сейчас!

Токеномика и анализ цен Scout Protocol Token (DEV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Scout Protocol Token (DEV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24.04M $ 24.04M $ 24.04M Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 894.30M $ 894.30M $ 894.30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26.89M $ 26.89M $ 26.89M Исторический максимум: $ 0.03117645 $ 0.03117645 $ 0.03117645 Исторический минимум: $ 0.02312087 $ 0.02312087 $ 0.02312087 Текущая цена: $ 0.02688612 $ 0.02688612 $ 0.02688612 Узнайте больше о цене Scout Protocol Token (DEV)

Токеномика Scout Protocol Token (DEV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Scout Protocol Token (DEV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEV, изучите текущую цену DEV!

Прогноз цены DEV Хотите узнать, куда может двигаться DEV? Наша страница прогноза цены DEV объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DEV прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!