Токеномика SCHNITZEL (SNTZL) Откройте для себя ключевую информацию о SCHNITZEL (SNTZL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SCHNITZEL (SNTZL) Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum. Официальный сайт: https://schnitzel.meme Купить SNTZL сейчас!

Токеномика и анализ цен SCHNITZEL (SNTZL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SCHNITZEL (SNTZL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 75,81K $ 75,81K $ 75,81K Общее предложение: $ 923,36M $ 923,36M $ 923,36M Оборотное предложение: $ 603,36M $ 603,36M $ 603,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 116,01K $ 116,01K $ 116,01K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00012572 $ 0,00012572 $ 0,00012572 Узнайте больше о цене SCHNITZEL (SNTZL)

Токеномика SCHNITZEL (SNTZL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SCHNITZEL (SNTZL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNTZL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNTZL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNTZL, изучите текущую цену SNTZL!

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