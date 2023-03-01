Токеномика ScarQuest (SCAR)

Токеномика ScarQuest (SCAR)

Откройте для себя ключевую информацию о ScarQuest (SCAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ScarQuest (SCAR)

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Официальный сайт:
https://scarquest.com/
Whitepaper:
https://scarquest.com/wp-content/uploads/2023/03/Scar-Quest-Pitch-Deck.pdf

Токеномика и анализ цен ScarQuest (SCAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ScarQuest (SCAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 569,09K
$ 569,09K$ 569,09K
Общее предложение:
$ 9,95B
$ 9,95B$ 9,95B
Оборотное предложение:
$ 2,85B
$ 2,85B$ 2,85B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,99M
$ 1,99M$ 1,99M
Исторический максимум:
$ 0,475949
$ 0,475949$ 0,475949
Исторический минимум:
$ 0,00013902
$ 0,00013902$ 0,00013902
Текущая цена:
$ 0,00019983
$ 0,00019983$ 0,00019983

Токеномика ScarQuest (SCAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ScarQuest (SCAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SCAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SCAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCAR, изучите текущую цену SCAR!

Прогноз цены SCAR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.