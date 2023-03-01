Токеномика ScarQuest (SCAR) Откройте для себя ключевую информацию о ScarQuest (SCAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен ScarQuest (SCAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ScarQuest (SCAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 569,09K $ 569,09K $ 569,09K Общее предложение: $ 9,95B $ 9,95B $ 9,95B Оборотное предложение: $ 2,85B $ 2,85B $ 2,85B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,99M $ 1,99M $ 1,99M Исторический максимум: $ 0,475949 $ 0,475949 $ 0,475949 Исторический минимум: $ 0,00013902 $ 0,00013902 $ 0,00013902 Текущая цена: $ 0,00019983 $ 0,00019983 $ 0,00019983 Узнайте больше о цене ScarQuest (SCAR)

Токеномика ScarQuest (SCAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ScarQuest (SCAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCAR, изучите текущую цену SCAR!

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