Токеномика scan meme (SCAN) Откройте для себя ключевую информацию о scan meme (SCAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о scan meme (SCAN) Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle. Официальный сайт: https://scanmemes.net/ Купить SCAN сейчас!

Токеномика и анализ цен scan meme (SCAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене scan meme (SCAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 67,06K $ 67,06K $ 67,06K Общее предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Оборотное предложение: $ 972,10M $ 972,10M $ 972,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,97K $ 68,97K $ 68,97K Исторический максимум: $ 0,00122353 $ 0,00122353 $ 0,00122353 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене scan meme (SCAN)

Токеномика scan meme (SCAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики scan meme (SCAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCAN, изучите текущую цену SCAN!

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