Токеномика RWA Index (MVRWA) Откройте для себя ключевую информацию о RWA Index (MVRWA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RWA Index (MVRWA) An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Официальный сайт: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0xa5cdea03b11042fc10b52af9eca48bb17a2107d2/overview Купить MVRWA сейчас!

Токеномика и анализ цен RWA Index (MVRWA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RWA Index (MVRWA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 62,26K $ 62,26K $ 62,26K Общее предложение: $ 68,26K $ 68,26K $ 68,26K Оборотное предложение: $ 68,26K $ 68,26K $ 68,26K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 62,26K $ 62,26K $ 62,26K Исторический максимум: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Исторический минимум: $ 0,655191 $ 0,655191 $ 0,655191 Текущая цена: $ 0,912278 $ 0,912278 $ 0,912278 Узнайте больше о цене RWA Index (MVRWA)

Токеномика RWA Index (MVRWA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RWA Index (MVRWA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MVRWA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MVRWA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MVRWA, изучите текущую цену MVRWA!

Прогноз цены MVRWA Хотите узнать, куда может двигаться MVRWA? Наша страница прогноза цены MVRWA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MVRWA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!