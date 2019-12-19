Токеномика Rough Love Potion (RLP)

Токеномика Rough Love Potion (RLP)

Откройте для себя ключевую информацию о Rough Love Potion (RLP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rough Love Potion (RLP)

Rough Love Potion ($RLP) is the first Smooth Love Potion ($SLP) derivative and memecoin from the Axie Infinity ecosystem.

Small Love Potion ($SLP) breeding mechanics/mint, December 19th, 2019. $SLP name change to “Smooth Love Potion” and migration to Ronin Network, April 21st, 2021. Rough Love Potion ($RLP) mint on Ethereum, May 5th, 2021. $RLP migration to Ronin Network, January 21st, 2025.

20% of the $RLP supply was sent to the Axie Infinity Community Treasury.

*Rough Love Potion ($RLP) is a memecoin and has no official affiliation with Smooth Love Potion ($SLP), Axie Infinity or Sky Mavis.

Официальный сайт:
https://tama.meme/token/0x1467c159680db9255cc07fea22e1718fee896aae

Токеномика и анализ цен Rough Love Potion (RLP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rough Love Potion (RLP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18.94K
$ 18.94K$ 18.94K
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 18.94K
$ 18.94K$ 18.94K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Rough Love Potion (RLP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rough Love Potion (RLP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RLP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RLP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RLP, изучите текущую цену RLP!

Прогноз цены RLP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.