Токеномика Roscoe (CATGUY) Откройте для себя ключевую информацию о Roscoe (CATGUY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Roscoe (CATGUY) Roscoe, the Cat Guy is a muscular, anthropomorphic feline with a deep love for the gym and an unyielding commitment to self-improvement. Born in the bustling city of Felinopolis, Roscoe grew up as a scrappy alley cat with a knack for survival. His life changed when he stumbled into a 24-hour gym one stormy night, seeking shelter. Entranced by the sights and sounds of clanging weights, he discovered a passion for fitness that would define him. Официальный сайт: https://www.roscoethecatguy.xyz/ Купить CATGUY сейчас!

Токеномика и анализ цен Roscoe (CATGUY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Roscoe (CATGUY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,06K $ 17,06K $ 17,06K Общее предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Оборотное предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,06K $ 17,06K $ 17,06K Исторический максимум: $ 0,00157724 $ 0,00157724 $ 0,00157724 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Roscoe (CATGUY)

Токеномика Roscoe (CATGUY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Roscoe (CATGUY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATGUY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATGUY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATGUY, изучите текущую цену CATGUY!

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