Токеномика Rope Token (ROPE) Откройте для себя ключевую информацию о Rope Token (ROPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rope Token (ROPE) ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium. Официальный сайт: https://www.ropesolana.com/ Купить ROPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Rope Token (ROPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rope Token (ROPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,96K $ 30,96K $ 30,96K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 6,28M $ 6,28M $ 6,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,29K $ 49,29K $ 49,29K Исторический максимум: $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00492901 $ 0,00492901 $ 0,00492901 Узнайте больше о цене Rope Token (ROPE)

Токеномика Rope Token (ROPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rope Token (ROPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROPE, изучите текущую цену ROPE!

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