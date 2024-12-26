Цена Rebel Bots (RBLS)
Текущая цена Rebel Bots (RBLS) сегодня составляет 0.01102698 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.14M USD. Цена RBLS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Rebel Bots:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.12K USD
- Изменение цены Rebel Bots в течение дня составляет -8.66%
- Оборотное предложение составляет 285.03M USD
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За сегодня изменение цены Rebel Bots на USD составило $ -0.00104673109053464.
За последние 30 дней изменение цены Rebel Bots на USD составило $ +0.0035226481.
За последние 60 дней изменение цены Rebel Bots на USD составило $ +0.0051503825.
За последние 90 дней изменение цены Rebel Bots на USD составило $ +0.001585342669550167.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00104673109053464
|-8.66%
|30 дней
|$ +0.0035226481
|+31.95%
|60 дней
|$ +0.0051503825
|+46.71%
|90 дней
|$ +0.001585342669550167
|+16.79%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Rebel Bots: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-3.10%
-8.66%
-17.71%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
RBLS - POWERING THE REBEL BOTS GAMING UNIVERSE The RBLS token will power governance and utility for our first gaming title Xoil Wars, and all future gamefi titles released in the Rebel Bots gaming universe. Our vision is for RBLS to be used by millions of players in Xoil Wars to build, level up, and grow their armies! The RBLS token operates on the Polygon blockchain ecosystem and will have in-game utility and staking benefits. RBLS is backed by world-class gaming investors including Ubisoft, Animoca Brands, The Overwolf and Polygon Studios, with a complete audit by CertiK. GAME UTILITY & STAKING BENEFITS A scarce game currency which players will sink RBLS to… Build new powerful Fighting Bots for their armies Purchase rare parts and items from the Xoilium shop. Holders of the RBLS token will also have access to staking benefits in future. DAO VOTING POWER Beyond 2023, the RBLS token will evolve into the Rebel Bots Decentralised Autonomous Organization (DAO). RBLS will become the governance token which grants token holders voting power over decisions to help lead the Rebel Bots gaming universe to success. SUSTAINABLE GROWTH TOKENOMICS RBLS launched in March 2022 with an ultimate supply cap of 300 Million to be released over 5 years. The generation schedule of RBLS is designed to launch long-term sustainable growth with multiple demand drivers and controlled release. To learn more about the RBLS token generation schedule, holder benefits and utility details read the Rebel Bots whitepaper.
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