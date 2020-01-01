Токеномика Ramen (RAMEN) Откройте для себя ключевую информацию о Ramen (RAMEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ramen (RAMEN) Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand. Официальный сайт: https://ramen.finance Whitepaper: https://docs.ramen.finance/ Купить RAMEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Ramen (RAMEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ramen (RAMEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 392,73K $ 392,73K $ 392,73K Общее предложение: $ 97,26M $ 97,26M $ 97,26M Оборотное предложение: $ 19,15M $ 19,15M $ 19,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,00M $ 2,00M $ 2,00M Исторический максимум: $ 0,471503 $ 0,471503 $ 0,471503 Исторический минимум: $ 0,01103313 $ 0,01103313 $ 0,01103313 Текущая цена: $ 0,02051237 $ 0,02051237 $ 0,02051237 Узнайте больше о цене Ramen (RAMEN)

Токеномика Ramen (RAMEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ramen (RAMEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAMEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAMEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAMEN, изучите текущую цену RAMEN!

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