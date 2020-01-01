Токеномика Radx Ai ($RADX) Откройте для себя ключевую информацию о Radx Ai ($RADX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Radx Ai ($RADX) $RADX (RADX AI) Meme Token As a united team of developers, we are dedicated to creating impactful events to boost brand recognition and more. RADX AI is committed to becoming the most renowned AI token in the market. Our strong base includes reputable individuals who support us in financing exchange listings and marketing endeavors. By uniting our community team, we grow stronger together, aiming to set a new benchmark in AI tokens. Our pure tokenomics form the foundation of our contract, establishing us as the gold standard. Our decentralized Web3 community empowers us as we pave the way forward. Официальный сайт: https://radx-ai.com Whitepaper: https://img1.wsimg.com/blobby/go/3c94cd89-bb8f-4b0a-8915-18a023b7503a/downloads/RADX-AI-WHITEPAPER.pdf?ver=1721405442246 Купить $RADX сейчас!

Токеномика и анализ цен Radx Ai ($RADX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Radx Ai ($RADX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,47K $ 18,47K $ 18,47K Общее предложение: $ 6,25B $ 6,25B $ 6,25B Оборотное предложение: $ 6,25B $ 6,25B $ 6,25B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,47K $ 18,47K $ 18,47K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Radx Ai ($RADX)

Токеномика Radx Ai ($RADX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Radx Ai ($RADX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $RADX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $RADX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $RADX, изучите текущую цену $RADX!

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