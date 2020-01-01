Токеномика Queen Sherex (QSHX) Откройте для себя ключевую информацию о Queen Sherex (QSHX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Queen Sherex (QSHX) Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture. In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner. Официальный сайт: https://www.sherex.vip/ Купить QSHX сейчас!

Токеномика и анализ цен Queen Sherex (QSHX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Queen Sherex (QSHX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 882,33K $ 882,33K $ 882,33K Общее предложение: $ 979,82M $ 979,82M $ 979,82M Оборотное предложение: $ 979,82M $ 979,82M $ 979,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 882,33K $ 882,33K $ 882,33K Исторический максимум: $ 0,0015431 $ 0,0015431 $ 0,0015431 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00090746 $ 0,00090746 $ 0,00090746 Узнайте больше о цене Queen Sherex (QSHX)

Токеномика Queen Sherex (QSHX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Queen Sherex (QSHX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QSHX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QSHX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QSHX, изучите текущую цену QSHX!

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