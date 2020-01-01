Токеномика Queen Sherex (QSHX)

Токеномика Queen Sherex (QSHX)

Откройте для себя ключевую информацию о Queen Sherex (QSHX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Queen Sherex (QSHX)

Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture.

In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner.

Официальный сайт:
https://www.sherex.vip/

Токеномика и анализ цен Queen Sherex (QSHX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Queen Sherex (QSHX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 882,33K
$ 882,33K$ 882,33K
Общее предложение:
$ 979,82M
$ 979,82M$ 979,82M
Оборотное предложение:
$ 979,82M
$ 979,82M$ 979,82M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 882,33K
$ 882,33K$ 882,33K
Исторический максимум:
$ 0,0015431
$ 0,0015431$ 0,0015431
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00090746
$ 0,00090746$ 0,00090746

Токеномика Queen Sherex (QSHX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Queen Sherex (QSHX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QSHX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QSHX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QSHX, изучите текущую цену QSHX!

Прогноз цены QSHX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.