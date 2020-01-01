Токеномика PumpBTC (PUMP) Откройте для себя ключевую информацию о PumpBTC (PUMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PumpBTC (PUMP) Официальный сайт: https://mainnet.pumpbtc.xyz/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1X6LUHklR7wOBx2VAsRhSc--zzFm3SL3C/view Купить PUMP сейчас!

Токеномика и анализ цен PumpBTC (PUMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PumpBTC (PUMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,09M $ 11,09M $ 11,09M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 285,00M $ 285,00M $ 285,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,93M $ 38,93M $ 38,93M Исторический максимум: $ 0,231612 $ 0,231612 $ 0,231612 Исторический минимум: $ 0,02668042 $ 0,02668042 $ 0,02668042 Текущая цена: $ 0,0387397 $ 0,0387397 $ 0,0387397 Узнайте больше о цене PumpBTC (PUMP)

Токеномика PumpBTC (PUMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PumpBTC (PUMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUMP, изучите текущую цену PUMP!

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