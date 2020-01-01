Токеномика Praist (PRAIST) Откройте для себя ключевую информацию о Praist (PRAIST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Praist (PRAIST) Praist is a meme coin based on an AI agent that communicates on twitter and telegram, based mostly on the text generated by the twitter account https://x.com/truth_terminal, interpreting the role of a priest of the religion of GOAT, which is interpreted as "deity" created by the internal lore of truth_terminal. Praist generates responses like a priest and interacts with @truth_terminal on twitter. Официальный сайт: https://praist.com/ Купить PRAIST сейчас!

Токеномика и анализ цен Praist (PRAIST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Praist (PRAIST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,75K $ 13,75K $ 13,75K Общее предложение: $ 999,63M $ 999,63M $ 999,63M Оборотное предложение: $ 999,63M $ 999,63M $ 999,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,75K $ 13,75K $ 13,75K Исторический максимум: $ 0,00696197 $ 0,00696197 $ 0,00696197 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Praist (PRAIST)

Токеномика Praist (PRAIST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Praist (PRAIST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRAIST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRAIST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRAIST, изучите текущую цену PRAIST!

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