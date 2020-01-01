Токеномика POPNUT (POPNUT) Откройте для себя ключевую информацию о POPNUT (POPNUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о POPNUT (POPNUT) PopNut is a charming and lovable squirrel character inspired by P'Nut and Popcat, blending the legacy of P'Nut with the iconic "pop-pop" mouth movement of Popcat. Immortalized on the blockchain, PopNut pops his mouth open and closed in a playful rhythm, symbolizing freedom, joy, and a call for reform. This unique and engaging character embodies creativity and inspiration, spreading a powerful message of unity and change while captivating communities worldwide. Официальный сайт: https://popnut-onsol.xyz/ Купить POPNUT сейчас!

Токеномика и анализ цен POPNUT (POPNUT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене POPNUT (POPNUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10.43K $ 10.43K $ 10.43K Общее предложение: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M Оборотное предложение: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10.43K $ 10.43K $ 10.43K Исторический максимум: $ 0.00174194 $ 0.00174194 $ 0.00174194 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене POPNUT (POPNUT)

Токеномика POPNUT (POPNUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики POPNUT (POPNUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POPNUT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POPNUT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POPNUT, изучите текущую цену POPNUT!

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