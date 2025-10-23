Текущая цена Poolz Finance сегодня составляет 0,273105 USD. Следите за обновлениями цены POOLX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены POOLX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Poolz Finance сегодня составляет 0,273105 USD. Следите за обновлениями цены POOLX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены POOLX прямо сейчас на MEXC.

Логотип Poolz Finance

Цена Poolz Finance (POOLX)

Текущая цена 1 POOLX в USD:

$0,273105
$0,273105
+15,90%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Poolz Finance (POOLX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:58:17 (UTC+8)

Информация о ценах Poolz Finance (POOLX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,233863
$ 0,233863
Мин 24Ч
$ 0,27521
$ 0,27521
Макс 24Ч

$ 0,233863
$ 0,233863

$ 0,27521
$ 0,27521

$ 7,18
$ 7,18

$ 0,155338
$ 0,155338

-0,51%

+15,93%

+16,03%

+16,03%

Текущая цена Poolz Finance (POOLX) составляет $0,273105. За последние 24 часа POOLX торговался в диапазоне от $ 0,233863 до $ 0,27521, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена POOLX за все время составляет $ 7,18, а минимальная – $ 0,155338.

Что касается краткосрочной динамики, POOLX изменился на -0,51% за последний час, на +15,93% за 24 часа и на +16,03% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Poolz Finance (POOLX)

$ 1,43M
$ 1,43M

--
--

$ 1,50M
$ 1,50M

5,23M
5,23M

5 500 000,0
5 500 000,0

Текущая рыночная капитализация Poolz Finance составляет $ 1,43M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение POOLX составляет 5,23M, а общее предложение – 5500000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,50M.

История цен Poolz Finance (POOLX) в USD

За сегодня изменение цены Poolz Finance на USD составило $ +0,03752632.
За последние 30 дней изменение цены Poolz Finance на USD составило $ -0,0136630061.
За последние 60 дней изменение цены Poolz Finance на USD составило $ +0,0508201977.
За последние 90 дней изменение цены Poolz Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,03752632+15,93%
30 дней$ -0,0136630061-5,00%
60 дней$ +0,0508201977+18,61%
90 дней$ 0--

Что такое Poolz Finance (POOLX)

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.

What makes your project unique?

History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform

What’s next for your project?

What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

Источник Poolz Finance (POOLX)

Прогноз цены Poolz Finance (USD)

Сколько будет стоить Poolz Finance (POOLX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Poolz Finance (POOLX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Poolz Finance.

Проверьте прогноз цены Poolz Finance!

POOLX на местную валюту

Токеномика Poolz Finance (POOLX)

Понимание токеномики Poolz Finance (POOLX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена POOLX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Poolz Finance (POOLX)

Сколько стоит Poolz Finance (POOLX) на сегодня?
Актуальная цена POOLX в USD – 0,273105 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена POOLX в USD?
Текущая цена POOLX в USD составляет $ 0,273105. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Poolz Finance?
Рыночная капитализация POOLX составляет $ 1,43M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение POOLX?
Циркулирующее предложение POOLX составляет 5,23M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) POOLX?
POOLX достиг максимальной цены (ATH) в 7,18 USD.
Какова была минимальная цена POOLX за все время (ATL)?
POOLX достиг минимальной цены (ATL) в 0,155338 USD.
Каков объем торгов POOLX?
Объем торгов за последние 24 часа для POOLX составляет -- USD.
Вырастет ли POOLX в цене в этом году?
POOLX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены POOLX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:58:17 (UTC+8)

