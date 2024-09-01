Токеномика Pino TRX (PINO) Откройте для себя ключевую информацию о Pino TRX (PINO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pino TRX (PINO) Pino TRX is a community based token on Tron blockchain. It is launched via fair launch on SunPump. This token will provide a utility - OTC-market mini-app for telegram, which will allow users to trade memecoins right on Telegram outside of DEXes. This app will help users to not affect the price of the token while trading. Main idea of the project is to unite all memecoins on Tron blockchain under one platform for trading and exchange Официальный сайт: https://pino-trx.com/ Whitepaper: https://pino-trx.com/wp-content/uploads/2024/09/Pino-OTC.pdf Купить PINO сейчас!

Токеномика и анализ цен Pino TRX (PINO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pino TRX (PINO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 45,98K $ 45,98K $ 45,98K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 45,98K $ 45,98K $ 45,98K Исторический максимум: $ 0,00190556 $ 0,00190556 $ 0,00190556 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pino TRX (PINO)

Токеномика Pino TRX (PINO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pino TRX (PINO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PINO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PINO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PINO, изучите текущую цену PINO!

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