Токеномика Picasso (PICA) Откройте для себя ключевую информацию о Picasso (PICA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Picasso (PICA) Picasso is a DeFi infrastructure-focused Layer 1 protocol designed to address the challenges of cross-chain interoperability and security. It achieves this by extending the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol to connect multiple ecosystems, including Solana, Ethereum, Cosmos, and Polkadot. Picasso functions as a cross-ecosystem IBC hub, enabling secure asset transfers and facilitating the cross-pollination of assets, builders, and communities between these networks. The project also introduces a Generalized Restaking Layer, allowing users to enhance the security of various blockchain networks by restaking assets across multiple Proof-of-Stake (PoS) systems. Официальный сайт: https://www.picasso.network/ Whitepaper: https://docs.picasso.network/ Купить PICA сейчас!

Токеномика и анализ цен Picasso (PICA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Picasso (PICA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 110,29K $ 110,29K $ 110,29K Общее предложение: $ 9,97B $ 9,97B $ 9,97B Оборотное предложение: $ 9,20B $ 9,20B $ 9,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 119,51K $ 119,51K $ 119,51K Исторический максимум: $ 0,02857193 $ 0,02857193 $ 0,02857193 Исторический минимум: $ 0,00000804 $ 0,00000804 $ 0,00000804 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Picasso (PICA)

Токеномика Picasso (PICA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Picasso (PICA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PICA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PICA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PICA, изучите текущую цену PICA!

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