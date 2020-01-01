Токеномика Picasso (PICA)

Токеномика Picasso (PICA)

Откройте для себя ключевую информацию о Picasso (PICA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Picasso (PICA)

Picasso is a DeFi infrastructure-focused Layer 1 protocol designed to address the challenges of cross-chain interoperability and security. It achieves this by extending the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol to connect multiple ecosystems, including Solana, Ethereum, Cosmos, and Polkadot. Picasso functions as a cross-ecosystem IBC hub, enabling secure asset transfers and facilitating the cross-pollination of assets, builders, and communities between these networks. The project also introduces a Generalized Restaking Layer, allowing users to enhance the security of various blockchain networks by restaking assets across multiple Proof-of-Stake (PoS) systems.

Официальный сайт:
https://www.picasso.network/
Whitepaper:
https://docs.picasso.network/

Токеномика и анализ цен Picasso (PICA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Picasso (PICA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 110,29K
$ 110,29K$ 110,29K
Общее предложение:
$ 9,97B
$ 9,97B$ 9,97B
Оборотное предложение:
$ 9,20B
$ 9,20B$ 9,20B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 119,51K
$ 119,51K$ 119,51K
Исторический максимум:
$ 0,02857193
$ 0,02857193$ 0,02857193
Исторический минимум:
$ 0,00000804
$ 0,00000804$ 0,00000804
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Picasso (PICA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Picasso (PICA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PICA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PICA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PICA, изучите текущую цену PICA!

Прогноз цены PICA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.