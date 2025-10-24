Текущая рыночная капитализация Pharmachain AI составляет $ 64,60K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PHAI составляет 166,50M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 387,98K.

Текущая цена Pharmachain AI (PHAI) составляет $0,0003849. За последние 24 часа PHAI торговался в диапазоне от $ 0,00034905 до $ 0,00038798, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PHAI за все время составляет $ 0,00142306, а минимальная – $ 0,00023748.

История цен Pharmachain AI (PHAI) в USD

За сегодня изменение цены Pharmachain AI на USD составило $ 0.

За последние 30 дней изменение цены Pharmachain AI на USD составило $ -0,0001841135.

За последние 60 дней изменение цены Pharmachain AI на USD составило $ 0.

За последние 90 дней изменение цены Pharmachain AI на USD составило $ 0.