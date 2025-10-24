Цена Pharmachain AI (PHAI)
Текущая цена Pharmachain AI (PHAI) составляет $0,0003849. За последние 24 часа PHAI торговался в диапазоне от $ 0,00034905 до $ 0,00038798, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PHAI за все время составляет $ 0,00142306, а минимальная – $ 0,00023748.
Что касается краткосрочной динамики, PHAI изменился на +0,54% за последний час, на +5,54% за 24 часа и на +11,19% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Pharmachain AI составляет $ 64,60K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PHAI составляет 166,50M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 387,98K.
За сегодня изменение цены Pharmachain AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Pharmachain AI на USD составило $ -0,0001841135.
За последние 60 дней изменение цены Pharmachain AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Pharmachain AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+5,54%
|30 дней
|$ -0,0001841135
|-47,83%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.
The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.
The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.
It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.
Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.
The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.
Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.
Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.
However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.
Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:
“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”
Сколько будет стоить Pharmachain AI (PHAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Pharmachain AI (PHAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Pharmachain AI.
Проверьте прогноз цены Pharmachain AI!
Понимание токеномики Pharmachain AI (PHAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PHAI прямо сейчас!
