Текущая цена Pharmachain AI сегодня составляет 0,0003849 USD. Следите за обновлениями цены PHAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PHAI прямо сейчас на MEXC.

Цена Pharmachain AI (PHAI)

Текущая цена 1 PHAI в USD:

$0,00038506
$0,00038506
+5,10%1D
USD
График цены Pharmachain AI (PHAI) в реальном времени
Информация о ценах Pharmachain AI (PHAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00034905
Мин 24Ч
$ 0,00038798
Макс 24Ч

$ 0,00034905
$ 0,00038798
$ 0,00142306
$ 0,00023748
+0,54%

+5,54%

+11,19%

+11,19%

Текущая цена Pharmachain AI (PHAI) составляет $0,0003849. За последние 24 часа PHAI торговался в диапазоне от $ 0,00034905 до $ 0,00038798, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PHAI за все время составляет $ 0,00142306, а минимальная – $ 0,00023748.

Что касается краткосрочной динамики, PHAI изменился на +0,54% за последний час, на +5,54% за 24 часа и на +11,19% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Pharmachain AI (PHAI)

$ 64,60K
--
$ 387,98K
166,50M
1 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Pharmachain AI составляет $ 64,60K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PHAI составляет 166,50M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 387,98K.

История цен Pharmachain AI (PHAI) в USD

За сегодня изменение цены Pharmachain AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Pharmachain AI на USD составило $ -0,0001841135.
За последние 60 дней изменение цены Pharmachain AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Pharmachain AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,54%
30 дней$ -0,0001841135-47,83%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Pharmachain AI (PHAI)

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

Источник Pharmachain AI (PHAI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Pharmachain AI (USD)

Сколько будет стоить Pharmachain AI (PHAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Pharmachain AI (PHAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Pharmachain AI.

Проверьте прогноз цены Pharmachain AI!

PHAI на местную валюту

Токеномика Pharmachain AI (PHAI)

Понимание токеномики Pharmachain AI (PHAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PHAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pharmachain AI (PHAI)

Сколько стоит Pharmachain AI (PHAI) на сегодня?
Актуальная цена PHAI в USD – 0,0003849 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PHAI в USD?
Текущая цена PHAI в USD составляет $ 0,0003849. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Pharmachain AI?
Рыночная капитализация PHAI составляет $ 64,60K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PHAI?
Циркулирующее предложение PHAI составляет 166,50M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PHAI?
PHAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00142306 USD.
Какова была минимальная цена PHAI за все время (ATL)?
PHAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00023748 USD.
Каков объем торгов PHAI?
Объем торгов за последние 24 часа для PHAI составляет -- USD.
Вырастет ли PHAI в цене в этом году?
PHAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PHAI для более подробного анализа.
