Токеномика PER Project (PER) Откройте для себя ключевую информацию о PER Project (PER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PER Project (PER) Digital asset used as a point system on Autonomous advertisement platform SUPER COMMUNITY and Digital asset community CIS community by PER ecosystem. Официальный сайт: https://perproject.io/ Whitepaper: https://per-project.gitbook.io/per-project Купить PER сейчас!

Токеномика и анализ цен PER Project (PER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PER Project (PER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Общее предложение: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Оборотное предложение: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Исторический максимум: $ 2,53 $ 2,53 $ 2,53 Исторический минимум: $ 0,00140428 $ 0,00140428 $ 0,00140428 Текущая цена: $ 0,00214644 $ 0,00214644 $ 0,00214644 Узнайте больше о цене PER Project (PER)

Токеномика PER Project (PER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PER Project (PER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PER, изучите текущую цену PER!

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