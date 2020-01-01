Токеномика Penumbra (UM)

Токеномика Penumbra (UM)

Откройте для себя ключевую информацию о Penumbra (UM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Penumbra (UM)

Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions.

Официальный сайт:
https://penumbra.zone

Токеномика и анализ цен Penumbra (UM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Penumbra (UM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,38M
$ 10,38M$ 10,38M
Общее предложение:
$ 100,03M
$ 100,03M$ 100,03M
Оборотное предложение:
$ 36,03M
$ 36,03M$ 36,03M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,81M
$ 28,81M$ 28,81M
Исторический максимум:
$ 2,7
$ 2,7$ 2,7
Исторический минимум:
$ 0,170801
$ 0,170801$ 0,170801
Текущая цена:
$ 0,287982
$ 0,287982$ 0,287982

Токеномика Penumbra (UM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Penumbra (UM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UM, изучите текущую цену UM!

Прогноз цены UM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.