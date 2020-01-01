Токеномика Penumbra (UM) Откройте для себя ключевую информацию о Penumbra (UM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Penumbra (UM) Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions. Официальный сайт: https://penumbra.zone Купить UM сейчас!

Токеномика и анализ цен Penumbra (UM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Penumbra (UM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,38M $ 10,38M $ 10,38M Общее предложение: $ 100,03M $ 100,03M $ 100,03M Оборотное предложение: $ 36,03M $ 36,03M $ 36,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,81M $ 28,81M $ 28,81M Исторический максимум: $ 2,7 $ 2,7 $ 2,7 Исторический минимум: $ 0,170801 $ 0,170801 $ 0,170801 Текущая цена: $ 0,287982 $ 0,287982 $ 0,287982 Узнайте больше о цене Penumbra (UM)

Токеномика Penumbra (UM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Penumbra (UM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UM, изучите текущую цену UM!

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