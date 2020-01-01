Токеномика Peachfolio (PCHF) Откройте для себя ключевую информацию о Peachfolio (PCHF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Peachfolio (PCHF) peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned! Официальный сайт: https://peachfolio.app/ Купить PCHF сейчас!

Токеномика и анализ цен Peachfolio (PCHF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Peachfolio (PCHF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,40K $ 27,40K $ 27,40K Общее предложение: $ 950,07M $ 950,07M $ 950,07M Оборотное предложение: $ 185,98M $ 185,98M $ 185,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 139,95K $ 139,95K $ 139,95K Исторический максимум: $ 0,00744057 $ 0,00744057 $ 0,00744057 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00014731 $ 0,00014731 $ 0,00014731 Узнайте больше о цене Peachfolio (PCHF)

Токеномика Peachfolio (PCHF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Peachfolio (PCHF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PCHF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PCHF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PCHF, изучите текущую цену PCHF!

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