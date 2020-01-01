Токеномика Party (PARTY)

Токеномика Party (PARTY)

Откройте для себя ключевую информацию о Party (PARTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Party (PARTY)

$Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain.

BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth.

Официальный сайт:
https://btc.fun/details

Токеномика и анализ цен Party (PARTY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Party (PARTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,40M
$ 2,40M$ 2,40M
Общее предложение:
$ 2,05B
$ 2,05B$ 2,05B
Оборотное предложение:
$ 2,05B
$ 2,05B$ 2,05B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,40M
$ 2,40M$ 2,40M
Исторический максимум:
$ 0,0228569
$ 0,0228569$ 0,0228569
Исторический минимум:
$ 0,00103413
$ 0,00103413$ 0,00103413
Текущая цена:
$ 0,00117224
$ 0,00117224$ 0,00117224

Токеномика Party (PARTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Party (PARTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PARTY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PARTY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PARTY, изучите текущую цену PARTY!

Прогноз цены PARTY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.