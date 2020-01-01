Токеномика Party (PARTY) Откройте для себя ключевую информацию о Party (PARTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Party (PARTY) $Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth. Официальный сайт: https://btc.fun/details Купить PARTY сейчас!

Токеномика и анализ цен Party (PARTY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Party (PARTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,40M $ 2,40M $ 2,40M Общее предложение: $ 2,05B $ 2,05B $ 2,05B Оборотное предложение: $ 2,05B $ 2,05B $ 2,05B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,40M $ 2,40M $ 2,40M Исторический максимум: $ 0,0228569 $ 0,0228569 $ 0,0228569 Исторический минимум: $ 0,00103413 $ 0,00103413 $ 0,00103413 Текущая цена: $ 0,00117224 $ 0,00117224 $ 0,00117224 Узнайте больше о цене Party (PARTY)

Токеномика Party (PARTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Party (PARTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PARTY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PARTY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PARTY, изучите текущую цену PARTY!

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