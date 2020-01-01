Токеномика OPTA Global (OPTA) Откройте для себя ключевую информацию о OPTA Global (OPTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OPTA Global (OPTA) OPTA Global is developing a portfolio app that will combine crypto wallets with traditional finance. Users will be able to keep track of all of their finances both cypto and traditional all in one platform. Phase-2 will bring a trading bot to the application which will use A.I technology to answer users questions about trading strategies. This bot will eventually be upgraded to trade on the users behalf in accordance with parameters they set and their risk tolerance. Phase-3 will see the project branching out into investment and financial lending. Официальный сайт: https://optaglobal.com/ Whitepaper: https://online.flippingbook.com/view/995477392/2/ Купить OPTA сейчас!

Токеномика и анализ цен OPTA Global (OPTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OPTA Global (OPTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 173,36K $ 173,36K $ 173,36K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене OPTA Global (OPTA)

Токеномика OPTA Global (OPTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OPTA Global (OPTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPTA, изучите текущую цену OPTA!

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