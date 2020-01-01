Токеномика Ongo (ONGO)

Токеномика Ongo (ONGO)

Откройте для себя ключевую информацию о Ongo (ONGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ongo (ONGO)

Ongo AI is a platform that delivers art reviews through its virtual art critic, "Ongo." Users can upload their artwork, including images and videos, to the platform and receive a review within minutes. Ongo AI also integrates with social media platforms like X (formerly Twitter), allowing users to tag @ongo_ai in posts to request reviews. The platform supports various forms of art and aims to provide an accessible tool for critique.

Официальный сайт:
https://ongo.art

Токеномика и анализ цен Ongo (ONGO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ongo (ONGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 28,34K
$ 28,34K$ 28,34K
Общее предложение:
$ 998,88M
$ 998,88M$ 998,88M
Оборотное предложение:
$ 998,88M
$ 998,88M$ 998,88M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,34K
$ 28,34K$ 28,34K
Исторический максимум:
$ 0,0026628
$ 0,0026628$ 0,0026628
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Ongo (ONGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ongo (ONGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ONGO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ONGO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONGO, изучите текущую цену ONGO!

Прогноз цены ONGO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.