Токеномика Ongo (ONGO) Откройте для себя ключевую информацию о Ongo (ONGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ongo (ONGO) Ongo AI is a platform that delivers art reviews through its virtual art critic, "Ongo." Users can upload their artwork, including images and videos, to the platform and receive a review within minutes. Ongo AI also integrates with social media platforms like X (formerly Twitter), allowing users to tag @ongo_ai in posts to request reviews. The platform supports various forms of art and aims to provide an accessible tool for critique. Официальный сайт: https://ongo.art Купить ONGO сейчас!

Токеномика и анализ цен Ongo (ONGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ongo (ONGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,34K $ 28,34K $ 28,34K Общее предложение: $ 998,88M $ 998,88M $ 998,88M Оборотное предложение: $ 998,88M $ 998,88M $ 998,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,34K $ 28,34K $ 28,34K Исторический максимум: $ 0,0026628 $ 0,0026628 $ 0,0026628 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ongo (ONGO)

Токеномика Ongo (ONGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ongo (ONGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ONGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ONGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONGO, изучите текущую цену ONGO!

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