Токеномика Comedian (BAN) Откройте для себя ключевую информацию о Comedian (BAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Comedian (BAN) BAN– это мемкоин в сети Solana. Официальный сайт: https://comedian.meme/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9PR7nCP9DpcUotnDPVLUBUZKu5WAYkwrCUx9wDnSpump Купить BAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Comedian (BAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Comedian (BAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 58,21M $ 58,21M $ 58,21M Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 58,21M $ 58,21M $ 58,21M Исторический максимум: $ 0,4377 $ 0,4377 $ 0,4377 Исторический минимум: $ 0,000023698956851675 $ 0,000023698956851675 $ 0,000023698956851675 Текущая цена: $ 0,05821 $ 0,05821 $ 0,05821 Узнайте больше о цене Comedian (BAN)

Токеномика Comedian (BAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Comedian (BAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAN, изучите текущую цену BAN!

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