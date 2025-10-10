Токеномика Nyan Meme Coin (NYAN) Откройте для себя ключевую информацию о Nyan Meme Coin (NYAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Nyan Meme Coin (NYAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nyan Meme Coin (NYAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 286,89K Общее предложение: $ 63,17T Оборотное предложение: $ 63,17T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 286,89K Исторический максимум: $ 0 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0 Узнайте больше о цене Nyan Meme Coin (NYAN) Купить NYAN сейчас!

Информация о Nyan Meme Coin (NYAN) This is a meme coin based on the Nyan cat. There is no utility, function, it is a pure meme coin. This is an ode to the already big names in the space, doge, pepe, shiba. We are web3 builders with real projects, we have been in the space for a long time. We want to have fun with a project, the contract has been renounced, LP tokens have been burned. Официальный сайт: https://www.nyanmemecoin.com/

Токеномика Nyan Meme Coin (NYAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nyan Meme Coin (NYAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NYAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NYAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NYAN, изучите текущую цену NYAN!

Прогноз цены NYAN Хотите узнать, куда может двигаться NYAN? Наша страница прогноза цены NYAN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NYAN прямо сейчас!

