Текущая цена Nyan Meme Coin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NYAN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NYAN прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о NYAN

Информация о цене NYAN

Официальный сайт NYAN

Токеномика NYAN

Прогноз цен NYAN

Логотип Nyan Meme Coin

Цена Nyan Meme Coin (NYAN)

Не в листинге

Текущая цена 1 NYAN в USD:

--
----
-0,50%1D
mexc
USD
График цены Nyan Meme Coin (NYAN) в реальном времени
Информация о ценах Nyan Meme Coin (NYAN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,58%

-4,65%

-4,65%

Текущая цена Nyan Meme Coin (NYAN) составляет --. За последние 24 часа NYAN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NYAN за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, NYAN изменился на -- за последний час, на -0,58% за 24 часа и на -4,65% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Nyan Meme Coin (NYAN)

$ 247,52K
$ 247,52K$ 247,52K

--
----

$ 247,52K
$ 247,52K$ 247,52K

63,17T
63,17T 63,17T

63 172 200 000 000,0
63 172 200 000 000,0 63 172 200 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Nyan Meme Coin составляет $ 247,52K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NYAN составляет 63,17T, а общее предложение – 63172200000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 247,52K.

История цен Nyan Meme Coin (NYAN) в USD

За сегодня изменение цены Nyan Meme Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Nyan Meme Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Nyan Meme Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Nyan Meme Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,58%
30 дней$ 0-21,89%
60 дней$ 0-37,21%
90 дней$ 0--

Что такое Nyan Meme Coin (NYAN)

This is a meme coin based on the Nyan cat. There is no utility, function, it is a pure meme coin. This is an ode to the already big names in the space, doge, pepe, shiba.

We are web3 builders with real projects, we have been in the space for a long time. We want to have fun with a project, the contract has been renounced, LP tokens have been burned.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Nyan Meme Coin (NYAN)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Nyan Meme Coin (USD)

Сколько будет стоить Nyan Meme Coin (NYAN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nyan Meme Coin (NYAN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nyan Meme Coin.

Проверьте прогноз цены Nyan Meme Coin!

NYAN на местную валюту

Токеномика Nyan Meme Coin (NYAN)

Понимание токеномики Nyan Meme Coin (NYAN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NYAN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nyan Meme Coin (NYAN)

Сколько стоит Nyan Meme Coin (NYAN) на сегодня?
Актуальная цена NYAN в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NYAN в USD?
Текущая цена NYAN в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Nyan Meme Coin?
Рыночная капитализация NYAN составляет $ 247,52K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NYAN?
Циркулирующее предложение NYAN составляет 63,17T USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NYAN?
NYAN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена NYAN за все время (ATL)?
NYAN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов NYAN?
Объем торгов за последние 24 часа для NYAN составляет -- USD.
Вырастет ли NYAN в цене в этом году?
NYAN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NYAN для более подробного анализа.
