Токеномика и анализ цен Nothing (VOID) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nothing (VOID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 178,93K Общее предложение: $ 999,59M Оборотное предложение: $ 999,59M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 178,93K Исторический максимум: $ 0,01813601 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0,00017901

Информация о Nothing (VOID) $VOID is the ultimate conceptual abstraction: NOTHING. Inspired by Yves Klein’s groundbreaking exploration of immateriality, $VOID is a digital embodiment of le néant—a profound void that challenges our understanding of value, ownership, and belief. Just as Klein's radical works like Le Vide (The Void) and "Zone of Immaterial Pictorial Sensibility" invited audiences to contemplate the absence of material art, $VOID elevates nothingness into the digital realm. $VOID is the ultimate conceptual abstraction: NOTHING. Inspired by Yves Klein’s groundbreaking exploration of immateriality, $VOID is a digital embodiment of le néant—a profound void that challenges our understanding of value, ownership, and belief. Just as Klein's radical works like Le Vide (The Void) and "Zone of Immaterial Pictorial Sensibility" invited audiences to contemplate the absence of material art, $VOID elevates nothingness into the digital realm. Официальный сайт: https://voidonsol.com/

Токеномика Nothing (VOID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nothing (VOID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VOID, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VOID. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VOID, изучите текущую цену VOID!

Прогноз цены VOID Хотите узнать, куда может двигаться VOID? Наша страница прогноза цены VOID объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VOID прямо сейчас!

