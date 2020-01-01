Токеномика Node Sphere AI (NSAI) Откройте для себя ключевую информацию о Node Sphere AI (NSAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Node Sphere AI (NSAI) Node Sphere AI is a platform for creating and managing AI agents without code and servers. It provides an interface to configure agents, and set up tasks. AI Agents operate in swarm mode in the cloud infrastructure. Node Sphere AI supports popular chat completion and text to image model providers. Node Sphere AI agents can be automate social media tasks like posting updates, responding to mentions, and engaging with followers. Официальный сайт: https://nodesphereai.com Купить NSAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Node Sphere AI (NSAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Node Sphere AI (NSAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 220,02K $ 220,02K $ 220,02K Общее предложение: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M Оборотное предложение: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 220,02K $ 220,02K $ 220,02K Исторический максимум: $ 0,00362121 $ 0,00362121 $ 0,00362121 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00021904 $ 0,00021904 $ 0,00021904 Узнайте больше о цене Node Sphere AI (NSAI)

Токеномика Node Sphere AI (NSAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Node Sphere AI (NSAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NSAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NSAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NSAI, изучите текущую цену NSAI!

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