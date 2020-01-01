Токеномика Nezuko (NEZUKO) Откройте для себя ключевую информацию о Nezuko (NEZUKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nezuko (NEZUKO) Nezuko is a token built on the Ethereum blockchain, which provides a secure and transparent platform for transactions. Nezuko is designed to be fast, cheap, and easy to use, making it accessible to people all over the world. The creators of Nezuko envision a future in which people can use the cryptocurrency to buy goods and services, and to send money to friends and family members without the need for intermediaries such as banks or payment processors. They believe that this will help to create a more equitable and decentralized financial system that benefits everyone. $NEZUKO coin has no association with original NEZUKO anime. This token is simply paying homage to a anime we all love and recognise. Официальный сайт: https://nezukoeth.com/ Купить NEZUKO сейчас!

Токеномика и анализ цен Nezuko (NEZUKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nezuko (NEZUKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 110,00B $ 110,00B $ 110,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,83K $ 17,83K $ 17,83K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Nezuko (NEZUKO)

Токеномика Nezuko (NEZUKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nezuko (NEZUKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEZUKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEZUKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEZUKO, изучите текущую цену NEZUKO!

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