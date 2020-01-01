Токеномика Nest AI by Virtuals (NEST) Откройте для себя ключевую информацию о Nest AI by Virtuals (NEST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nest AI by Virtuals (NEST) Nest AI is an autonomous intelligence designed to understand, respond, and act in DeFi without human intervention. Combining the power of DeFi and AI (DeFAI), it educates, simplifies, and optimizes strategies to empower users of all levels. From yield farming to advanced restaking protocols, Nest AI provides actionable insights and tailored solutions. Powered by YieldNest, it’s your DeFi guide and optimizer. Официальный сайт: https://0xnest.ai/ Купить NEST сейчас!

Токеномика и анализ цен Nest AI by Virtuals (NEST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nest AI by Virtuals (NEST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,08M $ 1,08M $ 1,08M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,08M $ 1,08M $ 1,08M Исторический максимум: $ 0,0019148 $ 0,0019148 $ 0,0019148 Исторический минимум: $ 0,00039975 $ 0,00039975 $ 0,00039975 Текущая цена: $ 0,00108325 $ 0,00108325 $ 0,00108325 Узнайте больше о цене Nest AI by Virtuals (NEST)

Токеномика Nest AI by Virtuals (NEST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nest AI by Virtuals (NEST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEST, изучите текущую цену NEST!

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