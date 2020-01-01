Токеномика NeiroWifHat (NEIROH) Откройте для себя ключевую информацию о NeiroWifHat (NEIROH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NeiroWifHat (NEIROH) NeiroWifHat (NEIROH) is a meme-based cryptocurrency inspired by the popular “Doge” brand. It introduces a playful character known as the “sister of Doge,” combining humor, pop culture references, and a lighthearted, community-driven approach. NEIROH aims to create a fun and engaging environment for crypto enthusiasts, focusing on the growing interest in meme coins while providing a speculative asset for investors in the space. Официальный сайт: https://www.neirowifhat.me/ Whitepaper: https://www.neirowifhat.me/images/whitepaper.pdf Купить NEIROH сейчас!

Токеномика и анализ цен NeiroWifHat (NEIROH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NeiroWifHat (NEIROH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,53K $ 21,53K $ 21,53K Общее предложение: $ 779,02M $ 779,02M $ 779,02M Оборотное предложение: $ 779,02M $ 779,02M $ 779,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,53K $ 21,53K $ 21,53K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене NeiroWifHat (NEIROH)

Токеномика NeiroWifHat (NEIROH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NeiroWifHat (NEIROH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEIROH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEIROH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEIROH, изучите текущую цену NEIROH!

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