Токеномика Myriad (XMY) Откройте для себя ключевую информацию о Myriad (XMY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Myriad (XMY) Myriadcoin is the first coin to implement five different Proof-of-Work hashing alrogithm in the same coin, namely Scypt, SHA256D, Qubit, Skein and Groestl. This multiple hashing algorithm serves to make mining fairer and encourage even distribution. Each algorithm has the same chance of solving the next block and has its own independent difficulty while using the same difficulty adjustment method. Each algorithm aims for a block generation time of 2.5 minutes. Any existing CPU,GPU and ASIC miners can be used to mine Myriadcoin. Over the five algorithms, a block should be found on average every 30 seconds. Every 967680 blocks, the block reward halves in order to reduce inflation. Difficulty is adjusted after every block. Myriadcoin was launched on 23 February 2014. Официальный сайт: http://myriadcoin.org/ Купить XMY сейчас!

Токеномика и анализ цен Myriad (XMY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Myriad (XMY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 238,90K $ 238,90K $ 238,90K Общее предложение: $ 1,89B $ 1,89B $ 1,89B Оборотное предложение: $ 1,89B $ 1,89B $ 1,89B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 238,90K $ 238,90K $ 238,90K Исторический максимум: $ 0,060926 $ 0,060926 $ 0,060926 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00012666 $ 0,00012666 $ 0,00012666 Узнайте больше о цене Myriad (XMY)

Токеномика Myriad (XMY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Myriad (XMY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XMY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XMY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XMY, изучите текущую цену XMY!

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