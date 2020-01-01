Токеномика MXY6900 (MXY)

Токеномика MXY6900 (MXY)

Откройте для себя ключевую информацию о MXY6900 (MXY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MXY6900 (MXY)

MXY6900 is intended for traders, researchers, and meme lovers alike, anyone who wants a macro-level view of this vibrant sector without having to track dozens of projects individually. It can serve as a sentiment gauge, an educational resource, or simply a fun way to follow the meme coin chaos. Ultimately, MXY6900 is more than a meme coin project. It is a decentralized experiment in cultural indexing, a reflection of the spirit of the internet, priced in memes, updated in real time, and fueled by community. One token, infinite memes.

Официальный сайт:
https://mxy6900.com/

Токеномика и анализ цен MXY6900 (MXY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MXY6900 (MXY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,04M
$ 1,04M$ 1,04M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,04M
$ 1,04M$ 1,04M
Исторический максимум:
$ 0,00231973
$ 0,00231973$ 0,00231973
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00104707
$ 0,00104707$ 0,00104707

Токеномика MXY6900 (MXY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MXY6900 (MXY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MXY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MXY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MXY, изучите текущую цену MXY!

Прогноз цены MXY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.