Токеномика MXY6900 (MXY) Откройте для себя ключевую информацию о MXY6900 (MXY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MXY6900 (MXY) MXY6900 is intended for traders, researchers, and meme lovers alike, anyone who wants a macro-level view of this vibrant sector without having to track dozens of projects individually. It can serve as a sentiment gauge, an educational resource, or simply a fun way to follow the meme coin chaos. Ultimately, MXY6900 is more than a meme coin project. It is a decentralized experiment in cultural indexing, a reflection of the spirit of the internet, priced in memes, updated in real time, and fueled by community. One token, infinite memes. Официальный сайт: https://mxy6900.com/ Купить MXY сейчас!

Токеномика и анализ цен MXY6900 (MXY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MXY6900 (MXY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,04M $ 1,04M $ 1,04M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,04M $ 1,04M $ 1,04M Исторический максимум: $ 0,00231973 $ 0,00231973 $ 0,00231973 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00104707 $ 0,00104707 $ 0,00104707 Узнайте больше о цене MXY6900 (MXY)

Токеномика MXY6900 (MXY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MXY6900 (MXY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MXY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MXY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MXY, изучите текущую цену MXY!

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