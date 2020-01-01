Токеномика Morti (MORTI) Откройте для себя ключевую информацию о Morti (MORTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Morti (MORTI) What Is Morti? Morti is a community-focused meme token with a narrative designed to symbolize the end of bear markets and the resurgence of bullish sentiment within the cryptocurrency industry. The project, with its mascot "Morti the Bear Killer," What Is the Purpose of Morti? The project’s primary goals include: Community Building: Morti focuses on cultivating a vibrant and engaged community of believers who share the vision of market resurgence and the return of positive trends.

Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project’s growth. Its a meme token with no advertised utility Официальный сайт: https://morti.lol/ Купить MORTI сейчас!

Токеномика и анализ цен Morti (MORTI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Morti (MORTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,30K $ 11,30K $ 11,30K Общее предложение: $ 690,00M $ 690,00M $ 690,00M Оборотное предложение: $ 690,00M $ 690,00M $ 690,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,30K $ 11,30K $ 11,30K Исторический максимум: $ 0,01800347 $ 0,01800347 $ 0,01800347 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Morti (MORTI)

Токеномика Morti (MORTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Morti (MORTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MORTI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MORTI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MORTI, изучите текущую цену MORTI!

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