Токеномика MoonPup (MPUP) Откройте для себя ключевую информацию о MoonPup (MPUP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MoonPup (MPUP) A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI. Официальный сайт: https://ogmpupsol.com Купить MPUP сейчас!

Токеномика и анализ цен MoonPup (MPUP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MoonPup (MPUP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 59.73K $ 59.73K $ 59.73K Общее предложение: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Оборотное предложение: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 59.73K $ 59.73K $ 59.73K Исторический максимум: $ 0.00476901 $ 0.00476901 $ 0.00476901 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене MoonPup (MPUP)

Токеномика MoonPup (MPUP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MoonPup (MPUP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MPUP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MPUP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MPUP, изучите текущую цену MPUP!

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