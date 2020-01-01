Токеномика MoonPup (MPUP)

Токеномика MoonPup (MPUP)

Откройте для себя ключевую информацию о MoonPup (MPUP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MoonPup (MPUP)

A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI.

Официальный сайт:
https://ogmpupsol.com

Токеномика и анализ цен MoonPup (MPUP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MoonPup (MPUP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 59.73K
$ 59.73K$ 59.73K
Общее предложение:
$ 999.79M
$ 999.79M$ 999.79M
Оборотное предложение:
$ 999.79M
$ 999.79M$ 999.79M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 59.73K
$ 59.73K$ 59.73K
Исторический максимум:
$ 0.00476901
$ 0.00476901$ 0.00476901
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика MoonPup (MPUP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MoonPup (MPUP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MPUP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MPUP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MPUP, изучите текущую цену MPUP!

Прогноз цены MPUP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.