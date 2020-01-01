Токеномика MoonPrime Games (LUNAR)
Информация о MoonPrime Games (LUNAR)
MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services.
Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch.
The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services.
MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team.
The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.
Токеномика и анализ цен MoonPrime Games (LUNAR)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене MoonPrime Games (LUNAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика MoonPrime Games (LUNAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики MoonPrime Games (LUNAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов LUNAR, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов LUNAR.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUNAR, изучите текущую цену LUNAR!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.