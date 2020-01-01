Токеномика MoonPrime Games (LUNAR)

Токеномика MoonPrime Games (LUNAR)

Откройте для себя ключевую информацию о MoonPrime Games (LUNAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MoonPrime Games (LUNAR)

MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services.

Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch.

The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services.

MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team.

The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.

Официальный сайт:
https://moonprime.games/

Токеномика и анализ цен MoonPrime Games (LUNAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MoonPrime Games (LUNAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 726,99K
$ 726,99K$ 726,99K
Общее предложение:
$ 900,80M
$ 900,80M$ 900,80M
Оборотное предложение:
$ 900,80M
$ 900,80M$ 900,80M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 726,99K
$ 726,99K$ 726,99K
Исторический максимум:
$ 0,00965546
$ 0,00965546$ 0,00965546
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00080706
$ 0,00080706$ 0,00080706

Токеномика MoonPrime Games (LUNAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MoonPrime Games (LUNAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LUNAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LUNAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUNAR, изучите текущую цену LUNAR!

Прогноз цены LUNAR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.