Токеномика MoonPrime Games (LUNAR) Откройте для себя ключевую информацию о MoonPrime Games (LUNAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MoonPrime Games (LUNAR) MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing. Официальный сайт: https://moonprime.games/ Купить LUNAR сейчас!

Токеномика и анализ цен MoonPrime Games (LUNAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MoonPrime Games (LUNAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 726,99K $ 726,99K $ 726,99K Общее предложение: $ 900,80M $ 900,80M $ 900,80M Оборотное предложение: $ 900,80M $ 900,80M $ 900,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 726,99K $ 726,99K $ 726,99K Исторический максимум: $ 0,00965546 $ 0,00965546 $ 0,00965546 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00080706 $ 0,00080706 $ 0,00080706 Узнайте больше о цене MoonPrime Games (LUNAR)

Токеномика MoonPrime Games (LUNAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MoonPrime Games (LUNAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUNAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUNAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUNAR, изучите текущую цену LUNAR!

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