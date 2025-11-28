Что такое EMDR

Токеномика и анализ цен Modulr (EMDR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Modulr (EMDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,87M Общее предложение: $ 1,00M Оборотное предложение: $ 785,78K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,65M Исторический максимум: $ 80,59 Исторический минимум: $ 3,24 Текущая цена: $ 3,65

Информация о Modulr (EMDR) Официальный сайт: https://modulr.cloud Whitepaper: https://modulr.gitbook.io/modulr.cloud/

Токеномика Modulr (EMDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Modulr (EMDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EMDR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EMDR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EMDR, изучите текущую цену EMDR!

Прогноз цены EMDR Хотите узнать, куда может двигаться EMDR? Наша страница прогноза цены EMDR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена EMDR прямо сейчас!

