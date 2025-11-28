Что такое MSTRX

Токеномика MicroStrategy xStock (MSTRX) Откройте для себя ключевую информацию о MicroStrategy xStock (MSTRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен MicroStrategy xStock (MSTRX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MicroStrategy xStock (MSTRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,46M $ 10,46M $ 10,46M Общее предложение: $ 82,10K $ 82,10K $ 82,10K Оборотное предложение: $ 57,79K $ 57,79K $ 57,79K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,86M $ 14,86M $ 14,86M Исторический максимум: $ 462,34 $ 462,34 $ 462,34 Исторический минимум: $ 168,33 $ 168,33 $ 168,33 Текущая цена: $ 182,31 $ 182,31 $ 182,31 Узнайте больше о цене MicroStrategy xStock (MSTRX) Купить MSTRX сейчас!

Информация о MicroStrategy xStock (MSTRX) Официальный сайт: https://xstocks.com/ Whitepaper: https://docs.backed.fi/

Токеномика MicroStrategy xStock (MSTRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MicroStrategy xStock (MSTRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MSTRX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MSTRX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSTRX, изучите текущую цену MSTRX!

