Токеномика Meridian MST (MST)

Токеномика Meridian MST (MST)

Откройте для себя ключевую информацию о Meridian MST (MST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Meridian MST (MST)

We offer a decentralized, native stablecoin designed for smaller chains, providing them with a means to avoid external risks. Our stablecoin protocol is a direct fork of Liquity, and $MST serves as the secondary token in the Meridian ecosystem, accumulating all protocol fees for its stakeholders. Utilizing our stablecoin, we have developed a suite of products, including Meridian Trade and Lend, which are forks of GMX and Aave, respectively.

Официальный сайт:
https://www.meridianfinance.net/

Токеномика и анализ цен Meridian MST (MST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meridian MST (MST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,01M
$ 1,01M$ 1,01M
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,01M
$ 1,01M$ 1,01M
Исторический максимум:
$ 0,921732
$ 0,921732$ 0,921732
Исторический минимум:
$ 0,04745054
$ 0,04745054$ 0,04745054
Текущая цена:
$ 0,100935
$ 0,100935$ 0,100935

Токеномика Meridian MST (MST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Meridian MST (MST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MST, изучите текущую цену MST!

Прогноз цены MST

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.