Токеномика Meridian MST (MST) Откройте для себя ключевую информацию о Meridian MST (MST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Meridian MST (MST) We offer a decentralized, native stablecoin designed for smaller chains, providing them with a means to avoid external risks. Our stablecoin protocol is a direct fork of Liquity, and $MST serves as the secondary token in the Meridian ecosystem, accumulating all protocol fees for its stakeholders. Utilizing our stablecoin, we have developed a suite of products, including Meridian Trade and Lend, which are forks of GMX and Aave, respectively. Официальный сайт: https://www.meridianfinance.net/ Купить MST сейчас!

Токеномика и анализ цен Meridian MST (MST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meridian MST (MST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Исторический максимум: $ 0,921732 $ 0,921732 $ 0,921732 Исторический минимум: $ 0,04745054 $ 0,04745054 $ 0,04745054 Текущая цена: $ 0,100935 $ 0,100935 $ 0,100935 Узнайте больше о цене Meridian MST (MST)

Токеномика Meridian MST (MST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Meridian MST (MST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MST, изучите текущую цену MST!

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