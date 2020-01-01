Токеномика Merge (MERGE) Откройте для себя ключевую информацию о Merge (MERGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Merge (MERGE) Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services. Официальный сайт: https://projectmerge.org/ Купить MERGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Merge (MERGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Merge (MERGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,29K $ 26,29K $ 26,29K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 90,33M $ 90,33M $ 90,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,10K $ 29,10K $ 29,10K Исторический максимум: $ 0,091276 $ 0,091276 $ 0,091276 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00029102 $ 0,00029102 $ 0,00029102 Узнайте больше о цене Merge (MERGE)

Токеномика Merge (MERGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Merge (MERGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MERGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MERGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MERGE, изучите текущую цену MERGE!

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