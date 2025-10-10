Токеномика Mentat (SPICE)
Токеномика и анализ цен Mentat (SPICE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mentat (SPICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Mentat (SPICE)
Mentat is a crypto intelligence engine built to power Web3 agentic frameworks and consumer applications. It empowers users and apps to effortlessly access blockchain data, supporting tasks ranging from basic insights to advanced research and complex multi-step analysis.
Mentat combines agentic planning with comprehensive access to DeFi protocols, market data, and cross-chain services; our platform can autonomously synthesize large volumes of real-time information. It handles everything from granular tasks like parsing transaction histories and evaluating token distributions to more complex behaviors like running liquidity pool analyses. In the future, we will build out support for higher-level on-chain operations such as detecting security vulnerabilities in smart contracts, executing sophisticated DeFi activities, or coordinating and optimizing on-chain governance proposals. The result is a uniquely powerful system that democratizes advanced blockchain reasoning—empowering anyone, from casual investors to engineers, to make data-driven decisions and build the next generation of AI-enabled, decentralized applications without wrestling with technical complexity.
The breakthrough we are introducing hinges on a new class of AI systems often referred to as reasoning models. These models—pioneered by major research labs and now rapidly adopted by the broader AI community—possess the ability to parse text instructions, translate them into executable commands, and intelligently chain multiple tools together to complete complex tasks. They move beyond simple “question and answer” interactions and can orchestrate entire workflows.
This shift represents a generational leap from conventional language models to agentic AI systems capable of long-term planning and contextual tool usage. In essence, they do not just respond with “what” is needed; they also determine “how” to accomplish it by selecting and orchestrating the appropriate tools. Think of them as the brains behind the next wave of automation—capable of analyzing on-chain data, running calculations, generating visualizations, and conducting simulations in an adaptive, goal-oriented manner.
Токеномика Mentat (SPICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Mentat (SPICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SPICE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SPICE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPICE, изучите текущую цену SPICE!
Прогноз цены SPICE
Хотите узнать, куда может двигаться SPICE? Наша страница прогноза цены SPICE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»