Что такое MEMEROT

Токеномика Memerot (MEMEROT) Откройте для себя ключевую информацию о Memerot (MEMEROT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Memerot (MEMEROT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Memerot (MEMEROT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 133,94K $ 133,94K $ 133,94K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 727,60M $ 727,60M $ 727,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 184,08K $ 184,08K $ 184,08K Исторический максимум: $ 0,00109721 $ 0,00109721 $ 0,00109721 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00018408 $ 0,00018408 $ 0,00018408 Узнайте больше о цене Memerot (MEMEROT) Купить MEMEROT сейчас!

Информация о Memerot (MEMEROT) Официальный сайт: https://memerot.xyz

Токеномика Memerot (MEMEROT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Memerot (MEMEROT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEMEROT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEMEROT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEMEROT, изучите текущую цену MEMEROT!

Прогноз цены MEMEROT Хотите узнать, куда может двигаться MEMEROT? Наша страница прогноза цены MEMEROT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MEMEROT прямо сейчас!

